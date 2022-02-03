Россия и Китай могут построить новые аэропорты в Иране

Тегеран планирует расширить и обновить сеть своих аэропортов в соответствии с международными стандартами при участии Китая и России, сообщает PressTV. "Эти проекты будут рассчитаны на следующие 20–25 лет, так как существующие аэропорты способны удовлетворять потребности отрасли в течение следующих 15 лет, но в долгосрочной перспективе нам понадобится несколько международных аэропортов, соответствующих мировым стандартам", - сообщил исполнительный директор Компании по управлению аэропортами Ирана Сиявош Амирмокри.

Он коснулся вопроса активизации сотрудничества Ирана с Россией и Китаем, заявив, что подробности появятся сразу после завершения технических и специализированных обсуждений. "Принимая во внимание наше взаимодействие с Китаем и Россией, в некоторых регионах страны, в соответствии с востребованностью, планируется строительство новых аэропортов", - уточнил Амирмокри. По его словам, в последние годы аэропорты Ирана по большей части оснащаются оборудованием отечественного производства. Исполнительный директор привел в пример аэропорт Ардебиль на северо-западе Ирана, который находится недалеко от границы с Азербайджаном, отметив, что недавно был выполнен контракт с иранскими компаниями на покупку усовершенствованных радаров, систем коммутации и навигации, а также системы освещения взлетно-посадочной полосы этого аэропорта.

На довольно большой территории Ирана расположено 53 аэропорта, и объемы внутренних авиаперевозок лишь растут. Страна уже давно нуждается в обновлении своего парка самолетов, но в условиях санкций это проблематично.

Иран заключил с франко-итальянским концерном ATR контракт на покупку 20 самолетов для внутренних рейсов, но только 13 из них было доставлено. Решение было принято в рамках планов государственной иранской авиакомпании Iran Air по покупке 200 новых самолетов у Airbus, Boeing и ATR после того, как в 2015 году страна подписала Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Однако в 2018 году исполнение контрактов было прекращено после того, как министерство финансов США заблокировало поставку самолетов в Иран.

Iran Air тогда заказала у Airbus 100 пассажирских самолетов, у Boeing -80, и у ATR - 20, но все эти заказы зависели от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. На тот момент, когда министерство финансов США при президенте Дональде Трампе отозвало лицензии, позволяющие осуществлять экспорт в Иран пассажирских воздушных судов, Иран успел получить лишь три самолета компании Airbus и 13 у ATR. Соглашение с ATR включало в себя опцион еще на 20 самолетов и программу обучения иранских пилотов и инженеров.

Официальные лица тогда планировали, что самолеты компании ATR поступят в аэропорт города Решт, чтобы соединить небольшие иранские города с такими крупными городами, как Тебриз и Мешхед в Иране, а также со столицей Азербайджана. Еще одна разветвленная перевозок модель разрабатывалась для южного Ирана, при этом город Бандар-Аббас, расположенный в Персидском заливе, рассматривался как база для перелетов между Ларом, Ширазом и столицей Катара.

Пока же большая часть внутренних рейсов в Иране осуществляется небольшим количеством аэропортов, а многие взлетно-посадочные полосы простаивают из-за нехватки небольших самолетов.