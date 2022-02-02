МИД РФ: договоренностей с США о дальнейших контактах по вопросам безопасности пока нет

2 фев. 19:58

В МИД России сообщили об отсутствии договоренностей между Москвой и Вашингтоном об очередных контактах по вопросам безопасности.

"Никаких договоренностей об очередных контактах по состоянию на данный момент нет. По крайней мере, мне о таких договоренностях ничего не известно", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Представитель МИД РФ отметил, что в настоящее время каких-либо шагов не запланировано. "Во всяком случае никаких сроков, дат, уровня - ничего нет в плане готовности с нашей стороны. Это идет как бы по мере возникновения потребности", - добавил он.

По его словам, Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям и ситуации с послом Антоновым.