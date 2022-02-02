На месте трагедии в Евлахском районе Азербайджана найдены армянские боеприпасы кассетного типа

2 фев. 19:47

На территории в Евлахском районе, где накануне произошел взрыв, унесший жизнь местного жителя, найдены армянские боеприпасы кассетного типа, такое сообщение распространило Национальное агентство по разминированию Азербайджана.

"Как известно, 1 февраля 2022 года вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. В результате взрыва, произошедшего после прикосновения к неизвестному предмету, погиб местный житель Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 года рождения), занимавшийся на территории хозяйственными работами", - сказано в нем.

Специалисты выяснили, что взрывные устройства, найденные Агентством, представляют собой боеприпасы кассетного типа.

Национальное агентство по разминированию напоминает, что в период Отечественной войны Азербайджана армия Армении неоднократно применяла такие боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, причем не только на поле боя, но и против мирного населения, грубо нарушая таким образом нормы международного права. Множество взрывчатых веществ подобного типа было найдено и обезврежено при операциях по разминированию на освобожденных землях. В районах, пострадавших от войны, Агентством регулярно организует мероприятия, в ходе которых среди сельских жителей проводится просветительская работа: им рассказывают об опасностях, связанных с минами.