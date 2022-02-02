Новак заявил о скором восстановлении добычи нефти в России

2 фев. 19:27

Решение ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти позволит России восстановить свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 млн баррелей в сутки", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ОПЕК+ объявил об увеличении добычи нефти на 400 тыс баррелей в сутки с марта 2021 года.