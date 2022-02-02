США могут отправить ВС на Украину

2 фев. 19:20

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о возможной отправке дополнительны сил США в Европе на Украину для содействия эвакуации.

"Наши силы способны выполнять различные миссии и будут готовы к ряду различных обстоятельств", - заявил он, отвечая на вопрос о том, будут ли направляемые в Европу военные США задействованы в случае проведения эвакуации, пишет РИА Новости.

Сотрудник Пентагона отметил, что американские военные не будут принимать участие в военных операциях на Украине, но не стал раскрывать подробности их миссии и точные сроки отправки военных в Европу.