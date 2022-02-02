Азербайджанские пограничники вернули в Иран унесенный ветром флаг (ФОТО)

2 фев. 18:54

Азербайджанские пограничники вернули в Иран флаг, случайно попавший на территорию АР. Такое сообщение опубликовано на сайте Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Накануне на служебной территории погранотряда "Лянкяран" наряд пограничников нашел государственный флаг Ирана, занесенный порывом ветра.

Флаг доставили в погранотряд, иранскую сторону сразу же проинформировали о случившемся на уровне пограничного представительства.

Сегодня государственный флаг Исламской Республики был передан иранским пограничникам в соответствии с соблюдением необходимых норм и в духе взаимного уважения, отметили в ГПС.