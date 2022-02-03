В Музее Востока ищут дикую сливу

В Государственном музее Востока открылась выставка ”В поисках дикой сливы”, посвященная китайскому Новому году. В экспозиции представлено около 100 музейных предметов: лубки, женские костюмы, украшенные вышивкой, ”зимние” предметы для стола ученого – стаканы для кистей, сосуды для воды; чаши и чайники для вина и чая, вазы, шкатулки, композиции на свитках, альбомных листах и веерах и многое другое. Выставка, развернутая в залах музея, посвящена одному из главных символов китайского Нового года.

Заведующая отделом искусства народом Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Музея Востока Лариса Кузьменко пояснила "Вестнику Кавказа", что слива - неразрывно связана с китайским Новым годом, который по-китайски звучит как ”Чунь Цзе” - ”праздник весны”. И вместе с тем слива соотносится с севером. Новый год ведет отсчет от зимнего солнцестояния. Подготовка к нему начинается в самый темный, самый короткий день. Тем не менее люди уже готовятся к Новому году. Первое растение, которое посылает такой сигнал - это дикая слива. Слива может быть белой, может быть розовой, и даже может быть алой. Кстати, алой сливе здесь также посвящено несколько экспонатов. Слива не только символ Нового года, но она также является олицетворением мужества, олицетворением терпения".

Жизнестойкость зимней сливы на протяжении веков привлекала внимание поэтов и живописцев. Во времена Раннего Средневековья поэты уходили в горы любоваться заснеженными пейзажами, надеясь увидеть цветущую сливу.

"Образ цветка сливы был настолько популярным, что его отражали не только в поэзии, в живописи, но и в произведениях прикладного искусства и в декоре костюма, что можно увидеть. Здесь небольшие предметы: например, сосуды для промывки кистей, табакерки. Они также посвящены образу цветка, если к ним внимательно приглядеться. Такие маленькие предметы рассчитаны на то, чтобы их можно было взять в руку и подолгу рассматривать. Помимо цветка сливы на этих произведениях, здесь также можно видеть трещинки, которые передают образ ломающегося на реке льда. Это тоже связано с образом сливы", - говорит Лариса Кузьменко.

Выставка ”В поисках дикой сливы” продлится до 13 марта.