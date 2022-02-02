Глава МИД Великобритании посетит Россию в ближайшее время

2 фев. 18:23

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отложившая приезд на Украину и в Россию из-за ситуации с коронавирусом, заявил, что посетит страны в ближайшее время, сообщает пресс-служба британского МИД по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит в ближайшее время и сказала, что планирует посетить Москву в ближайшее время", - сказано в тексте.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил руководителю британского оборонного ведомства встретиться в Москве.