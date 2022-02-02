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Армения и Турция восстановили прямое авиасообщение

Армения и Турция восстановили прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение между Арменией и Турцией восстановлено после двухлетнего перерыва.

Как сообщает Sputnik Армения, первый рейс Ереван-Стамбул-Ереван выполнила авиакомпания Fly One Armenia.

Самолет Airbus A320 с 65 пассажирами на борту вылетел в запланированное время - в 18:00 по местному времени - из ереванского аэропорта "Звартноц" в Стамбул.

Сначала рейсы будут совершаться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, а затем и по средам.

Председатель правления FlyOne Armenia Арам Ананян пояснил, что текущий уровень активности по данному рейсу соответствует предварительным прогнозам компании.

"Мы придаем важность восстановлению авиасообщения в этом направлении. Считаем это хорошей возможностью для укрепления связей между армянской общиной Стамбула и Арменией", - подчеркнул он.

Ананян уточнил, что в Стамбул отправились 65 пассажиров, в Ереван вернутся более 30.

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