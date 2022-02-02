В России опровергли обвинения Запада в нарушении прав мусульман

2 фев. 17:51

Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал обвинения стран Запада в нарушении прав верующих необоснованными.

"Мы часто слышим от представителей госдепа США и ОБСЕ о том, что в нашей стране будто бы нарушаются права верующих, в частности, мусульман. Мы с такой критикой категорически не согласны. В России подобных нарушений нет", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что налаженное взаимодействие мусульман с госструктурами и религиозными центрами других вероисповеданий показывает отсутствие в России притеснения представителей ислама.

"Начало строительства Межрелигиозного центра в Коммунарке и совместная работа религиозных организаций станет нашим "ответом Чемберлену" необоснованной критике со стороны Госдепа США и членов ОБСЕ о якобы нарушениях прав верующих России", - отметил Крганов.