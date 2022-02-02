На строительстве центра "Машук" будет работать ингушская молодежь

2 фев. 17:43

В строительстве молодежного центра "Машук" в Пятигорске примут участие молодежь и студенты из Ингушетии – соглашение об этом заключил комитет по делам молодежи республики по поручению ее главы Махмуд-Али Калиматова.

"От нашего региона на строительстве уже задействовано более 30 человек из числа молодежи, в ближайшее время будут привлечены дополнительные силы", - рассказал заместитель руководителя администрации главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев, передает "Это Кавказ".

Предстоящая работа станет прекрасной практикой для студентов, обучающихся на специальностях по архитектуре и дизайну. Это поможет достичь планки, поставленной руководством Ингушетии - до конца года достичь показателя занятости населения высокого уровня, обеспечив его двумя тысячами дополнительных рабочих мест, - добавил Мархиев.