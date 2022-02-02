Хозяйке шаурмичной в Краснодаре, в которой погибли люди, вынесли приговор

2 фев. 17:40

В Краснодаре осудили хозяйку ларька с шаурмой, где при взрыве газа погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Было установлено, что предприниматель взяла в аренду торговый павильон на улице 40-летия Победы, в котором разместила оборудование для приготовления фаст-фуда. Также в январе 2021 года она приобрела газовые баллоны для подключения к аппарату по приготовлению шаурмы, поставив их возле эвакуационного выхода рядом с грилем.

Вечером 22 января 2021 в павильоне вспыхнул пожар, в результате которого погибли 21-летний повар и 30-летний рабочий.

Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на один год.