Молодые ученые соберутся на международную конференцию "От Низами до Навои: времен связующая нить"

8 фев. 13:24

Международная научно-практическая конференция молодых ученых "От Низами до Навои: времен связующая нить" состоится 9 февраля, она пройдет в онлайн-режиме.

Ее организаторами выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Представительство Фонда Гейдара Алиева в России и Международная Тюркская академия при поддержке Посольства Азербайджана в РФ и Посольства Узбекистана в РФ.

По материалам конференции выйдет коллективная монография.

Партнеры конференции - Ассамблея народов Евразии, Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Самаркандский государственный университет, Бухарский государственный университет, Спутник Узбекистан, Спутник Азербайджан.