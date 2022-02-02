Азербайджан увеличит квоту на добычу нефти в марте

2 фев. 17:05

Квота Азербайджана на добычу нефти в марте текущего года увеличится в рамках сделки ОПЕК+ до 675 тыс б/c. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

В ведомстве отметили, что Баку поддержал решение об увеличении добычи нефти на 400 б/c, принятое министрами стран ОПЕК+ на 25-м заседании с целью обеспечения сбалансированности на глобальном нефтяном рынке.

"Новое соглашение предусматривает увеличение в Азербайджане в марте 2022 года суточной добычи нефти еще на 7 тыс баррелей, до 675 тыс баррелей", - сказано в сообщении.