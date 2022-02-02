Выставка «В поисках дикой сливы» открылась в Музее Востока

2 фев. 16:45

В Государственном музее Востока открылась выставка «В поисках дикой сливы», посвящённая Восточному Новому году. Куратором выставки выступила Лидия Александровна Шмотикова.

В экспозиции представлено около 100 музейных предметов: лубки, женские костюмы, украшенные вышивкой, «зимние» предметы для стола ученого – стаканы для кистей, сосуды для воды; чаши и чайники для вина и чая, вазы, шкатулки, композиции на свитках, альбомных листах и веерах и многое другое. Выставка посвящена одному из главных символов китайского Нового года.