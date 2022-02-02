Нидерланды готовы оказать Украине помощь для борьбы с кибератаками

2 фев. 16:33

Нидерланды готовы предоставить Украине техническую помощь для борьбы с кибератаками. Об этом говорится в распространенном сегодня совместном заявлении премьер-министра королевства Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского.

"После кибератаки на Украину 14 января Нидерланды готовы предоставить Украине техническую киберпомощь", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Нидерландлы.

Главы государств выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по кибервопросам и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, перед лицом современных вызовов, в том числе против гибридных угроз и дезинформации, передает ТАСС.