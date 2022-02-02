Жителям Ставрополя компенсируют последствия урагана

2 фев. 16:31

В Ставрополе 750 человек получили единовременные выплаты на восстановление своих домов, которые были повреждены ураганным ветром, сказал глава города Иван Ульянченко.

Он уточнил, что за счет бюджета им выделено по 10 тыс рублей. "Выплаты уже получили 750 человек. Формирование списков пострадавших от стихии жителей продолжается. Из 454 заявок обследовано 449 адресов", - сказал он, отметив, что работа уже идет к завершению.

В середине января в Ставрополе был ураган, после которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий разгула стихии.