Реконструкция ингушских родовых башен привела к археологической находке

2 фев. 16:26

Реставраторы при реконструкции средневековых родовых башен Бишт в Джейрахском районе Ингушетии нашли более 1500 артефактов, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Это кольца, браслеты и серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне. Все находки относятся к средним векам, - передает "Интерфакс".

Реставратор Магомет Малороев передал находки музею краеведения, все артефакты пока находятся в хранилище. Сотрудники музея проведут их детальную опись, отреставрируют, поставят на учет, после чего выставят их в музейную экспозицию.

Напомним, средневековый башенный комплекс замкового типа Бишт был открыт как музей под открытым небом после реконструкции в ноябре 2021 года, в его составе более 80 объектов.