Путин назвал миссию России

2 фев. 16:21

Русский мир огромный и многоликий, включающий в себя множество конфессий и национальностей должен стать привлекательным для остального мира, заявил глава государства Владимир Путин.

"Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", - сказал президент.

Напомним, что в конце декабря прошлого году Путин подписал указ, согласно которому 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России.