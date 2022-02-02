Власти Адыгеи открывают в Майкопе уже шестой ковидный обсерватор

2 фев. 16:08

В столице Адыгеи начинает работу уже шестой по счету шестой температурный центр для ковидбольных, он открывается на базе поликлинического подразделения №2 и будет функционировать до улучшения эпидобстановки.

Необходимость открытия нового обсерватора вызвана тем, что за последние три дня в Майкопской горполиклинике число вызовов от пациентов подскочило втрое, и основные силы амбулаторного звена медикам пришлось направить для работы в ковидные бригады, - передает "АиФ-Адыгея".

Сейчас каждая такая бригада за одно дежурство совершает 40-50 выездов, что превышает норму в 12 раз.