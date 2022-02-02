Аксенов оценил пользу пляжей в Крыму

2 фев. 15:52

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил как "крайне низкие" доходы местных бюджетов от пляжей, которые были переданы по договорам благоустройства. Он уточнил, что в Евпатории 40 пляжных территорий дают в казну всего 1,8 млн рублей.

"Доходов от пляжей у Евпатории нет. Посдавали на 7 лет, и ничего казна не получает - это не правильно", - обратил внимание Аксенов.

Далее глава республики отметил, что лично прошел 7 карт пляжей, где впритык к урезу воды стоят торговые ларьки. Кроме того, он отметил жалобы на засилье платных шезлонгов, которые не дают возможности расположиться у берега.