Непогода заблокировала часть трасс Домбая и Архыза

2 фев. 15:48

Часть канатных дорог и горнолыжных трасс курортов Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии еще с понедельника остаются закрытыми для отдыхающих из-за неблагоприятной погоды, господствующей в регионе.

"На курорте "Архыз" сейчас работают лишь горнолыжные трассы и канатные дороги южного склона. Трассы северного склона "Горизонт" и "Гравитация" закрыты, как и канатные дроги "Союз" и "Аполлон", - сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта, передает "Интерфакс".

В Домбае из-за непогоды работают только канатные дороги первого уровня.

В то же время в ГУ МЧС России по КЧР сообщили, что лавиноопасная ситуация в горах сохранится до 4 февраля, сейчас в регионе действует экстренное предупреждение.