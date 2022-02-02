Горнолыжники заинтересовались горами Кавказа

2 фев. 15:37

Горнолыжные курорты Северного Кавказа ежегодно демонстрируют прирост отдыхающих, информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ", уточняя, что в прошлом году на "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" турпоток вырос на 73% по сравнению с позапрошлым годом.

Турпоток горных курортов растет ежегодно, в частности, число отдыхающих продолжало увеличиваться даже в 2020 году, когда всю весну и часть лета они были закрыты из-за эпидограничений, в январе 2022 года уже подтвердился тренд на прирост турпотока - в первый месяц года курорты посетило на 14% больше гостей, чем в этот же период прошлого года.