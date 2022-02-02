Энергосистема Турции пополнится черноморским газом

2 фев. 15:29

Турция уже в будущем 2023 году подключит к своей энергосистеме газ из Черного моря, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Дай Бог в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", - заявил Эрдоган, передает РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена добывать из месторождений в Черном море до 40 млн кубометров газа в сутки.

Новую программу поставок с добычей газа в Черном море Анкара определит краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения, - сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.