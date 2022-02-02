Экстренные службы Ставрополя из-за звонка о минировании эвакуировали завод и медколледж

2 фев. 14:32

Экстренным службам Ставрополя сегодня пришлось эвакуировать медколледж и завод в Ставрополе после анонимного сообщения о минировании, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"Поступило сообщение о минировании здания на проспекте Кулакова, где располагаются завод "Люминофор" и медицинский колледж "Авицена". Все сотрудники и студенты были эвакуированы, однако, как показало обследование, проведенное кинологическим расчетом, вызов оказался ложным", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

После обследования все эвакуированные 220 человек вернулись в здание, - говорится в сообщении.