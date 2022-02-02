Впервые страна НАТО согласилась на требования России по безопасности

2 фев. 14:10

США готовы обсудить с Россией вопрос предоставления российским официальным лицам допуска на секретные базы противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, администрация Джо Байдена уже уведомила об этом Кремль. В Вашингтоне полагают, что данный шаг позволит развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против нее, пишет агентство Bloomberg.

Один из источников подчеркнул, что любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией.

Как отмечается, Румыния готова предоставить российским официальным лицам возможность посетить объект, однако для этого должно быть соблюдено требование взаимности. По словам источника, Варшава также может согласиться на противоракетные проверки со стороны Москвы в обмен на инспекции в Калининградской области, которая граничит с Польшей.