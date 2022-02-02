Глава МИД Украины заявил о невозможности особого статуса для Донбасса

2 фев. 14:45

Руководство Украины исключает предоставление Донбассу особого статуса и права вето. Об этом в интервью польской газете "Речь Посполита" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что ни у одного региона Украины не будет права вето на общегосударственные решения. "Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет", - цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кулеба также обратил внимание на то, что Украина проводит глубокую реформу по децентрализации и готова работать над реализацией минских договоренностей. "Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - подытожил министр.