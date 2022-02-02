Чем угрожает миру бездна госдолга США?

2 фев. 16:00

Сегодня государственный долг США поставил очередной рекорд – он преодолел условную планку в $30 трлн. Американский Минфин сообщил сегодня, что на данный момент госдолг составляет $30,012 трлн, а это почти 130% ВВП США. Всего полтора месяца понадобилось Вашингтону, чтобы занять в долг $1 трлн – в середине декабря 2021 года его задолженность составляла $29 трлн.

В целом темпы роста госдолга США в последние годы не могут не впечатлять. Первые $10 трлн госдолга Вашингтон набирал в течение двух веков – эта планка была преодолена только в октябре 2008 года. Однако затем скорость углубления долговой ямы выросла: $15 трлн Штаты стали должны внешним и внутренним заемщикам в ноября 2011 года ($5 трлн за 3 года), $20 трлн – в сентябре 2017 года ($5 трлн за 6 лет), $25 трлн – в мае 2020 года ($5 трлн за 2,5 года). Последние $5 трлн США заняли меньше чем за два года.

Таким образом, в сравнении с 2008 годом госдолг США вырос в три раза за 13 с небольшим лет – и речь идет об астрономических даже для мировой экономики порядках в десятки триллионов долларов (мировой ВВП в прошлом году составил $94 трлн, то есть американский госдолг составляет от него 32%). При этом отсутствуют какие-либо признаки перелома тенденции: американцы продолжают обслуживать свои долги и брать все больше займов, как если бы это можно было делать до бесконечности. Но так ли безопасна бездна госдолга США? Об этом "Вестник Кавказа" побеседовал с экономистами Михаилом Хазиным и Александром Абрамовым.

Постоянный член "Изборского клуба" Михаил Хазин сразу же подчеркнул, что размер госдолга США не имеет значения, важна лишь стоимость его обслуживания. "При этом стоимость обслуживания госдолга США сегодня, несмотря на его величину, в разы меньше, чем это было 20 лет назад (в 2002 году он составлял немногим более $6 трлн – прим. ред.). Поэтому с размером госдолга как раз проблем нет, здесь все совсем не так плохо, как кажется", - сказал он.

"Кроме того, необходимо учитывать, что подавляющая часть федеральных долгов казначейства США находится на балансе Федеральной резервной системы (американского центробанка). А это означает, что теоретически ФРС способна при необходимости в любой момент списать эти долги. Даже не делая особых заявлений, просто молча. Так что к статистике роста госдолга США не стоит относиться излишне трагически", - призвал Михаил Хазин.

"Проблема тут в другом – в инфляции. В понимании американцев высокая инфляция требует поднимать ставку ФРС, а это автоматически увеличивает стоимость обслуживания и госдолга, и всех остальных долгов тоже. Вместе с ростом инфляции в США падает уровень жизни, и как раз это для американцев тяжелый вопрос", - добавил экономист.

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, в свою очередь, обратил внимание, что бесконечной бездна госдолга США все-таки быть не может. "Риски тут заключаются в том, что рано или поздно госдолг может превратиться из стимула к развитию в тормоз экономики США и мировой экономики. Это может произойти тогда, когда расходы по обслуживанию госдолга станут слишком высокими, а сама бюджетная поддержка государством тех или иных отраслей, производителей, в целом населения и спроса перестанет помогать активизации частного сектора", - пояснил он.

"Экономическая политика сегодняшней администрации США состоит в том, чтобы через государственные инвестиции в инфраструктуру и другие проекты стимулировать более активное развитие частного бизнеса. Если это не работает, а процентные ставки обслуживания госдолга оказываются значительными, то госдолг становится обузой государства – а это отражается на росте налогов. Населению и бизнесу придется тогда платить более высокие налоги, чтобы Вашингтон мог покрыть расходы по обслуживанию своих долгов, а это скорее всего приведет к замедлению экономического роста", - рассказал Александр Абрамов.

"Пока что долгосрочные прогнозы не говорят о том, что ставка ФРС будет запредельной. В расчетах офиса Конгресса, который занимается контролем американского бюджета, до 2030-х годов не предусматривается серьезное снижение госдолга. А это значит, что американцы не чувствуют проблемы в росте госдолга. Чтобы понять, почему, можно посмотреть на государственные облигации США: сегодня 10-летние облигации размещаются с доходностью 1,7-1,8% годовых, а это куда ниже инфляции, то есть де-факто это отрицательная реальная ставка. Такие проценты снижают расходы бюджета США на обслуживание госдолга, а не увеличивают", - заключил экономист.