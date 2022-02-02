Предприятия КБР получили льготный кредит

2 фев. 13:45

Более 40 предприятий Кабардино-Балкарии (КБР) воспользовались программой льготного кредитования, сообщили в среду в региональном Минэкономразвития, уточнив, что помощь была предоставлена в рамках реализуемых государством антикризисных мер за прошлый год,

Благодаря данным мерам по всей стране удалось сохранить около 650 тыс рабочих мест.

"В Кабардино-Балкарии данной поддержкой воспользовались 43 предприятия, которые получили льготные кредиты на общую сумму более 114 млн рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в сообщении говорится о том, что более 50% предприятий, которые воспользовались помощью государства, оказались предприятиями общественного питания.