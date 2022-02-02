Правящая партия Казахстана "Нур Отан" осталась без первого зампреда

2 фев. 13:40

Первый заместитель председателя казахстанской правящей партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек покинул свой пост, написал он в Facebook.

"Перед партией поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено", - написал Байбек, передает РИА Новости.

Байбек проработал первым заместителем председателя партии в течение шести лет с перерывом на работу мэром Алматы в 2015-2019 годах.

Напомним, 28 января съезд правящей партии единогласно избрал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ее председателем, ранее эту должность занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.