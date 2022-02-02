Украина и Турция в четверг заключат соглашение о свободной торговле

2 фев. 13:31

Украина и Турция подпишут 3 февраля соглашение о свободной торговле. Об этом заявил сегодня министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Завтра мы подпишем с Украиной соглашение о свободной торговле нового поколения. Торговля очень важна в наших отношениях с Украиной. В 2021 году ее объем составил $7,4 млрд, увеличившись на 59%", - цитирует главу Минторга Турции ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

Он также обратил внимание на то, что соглашение о свободной торговле с Украиной стало "результатом более чем 10-летних переговоров" по подготовке этого документа.

Помимо этого, Муш рассказал, что наибольший объем импорта в январе 2022 года был зарегистрирован из России. По его словам, по сравнению с январем 2021 года импорт увеличился на 149,8%, достигнут показатель в $4,56 млрд. При этом импорт из США вырос по сравнению с прошлым январем на 328%, но в денежном выражении составил $3,1 млрд.