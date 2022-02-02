Узбекистан может остаться без TikTok

2 фев. 13:15

В Узбекистане могут полностью заблокировать социальную сеть TikTok – с таким предложением выступила социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость").

"Нужно усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok", - говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте, передает "Интерфакс".

Несмотря на существующие в стране ограничения, пользователи TikTok имеют доступ к соцсети через VPN-приложения.

Ранее заблокировать в стране TikTok предложил лидер демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров.