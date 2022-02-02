Пастух в Евлахе подорвался на армянском снаряде

2 фев. 12:56

В Азербайджане предположительно из-за срабатывания элемента боеприпаса реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", использованной армией Армении еще в ходе военных действий осенью 2020 года, снова погиб мирный житель.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Ширинбулаг Евлахского района республики – снаряд унес жизнь 26-летнего жителя района, пастуха Исмаила Микаилова, - передает Sputnik Азербайджан.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.