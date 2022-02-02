Грузинские рестораны ждут потока гостей после отмены "зеленых паспортов"

2 фев. 12:39

Ассоциация ресторанов Грузии приветствует отмену в стране "зеленых паспортов" на фоне распространения "омикрона".

"Мы обратились с письмом к премьеру, чтобы решение было приостановлено, так как стало уже понятно, что с медицинской точки зрения в этом нет никакого смысла", – сказал президент ассоциации Коте Габричидзе в эфире Аджарского телевидения.

Многие рестораны в Грузии закрылись после введения системы "зеленых паспортов", теперь отрасль будет восстанавливаться.

Напомним, власти Грузии накануне решили отменить "зеленые паспорта" для посещения общественных заведений.