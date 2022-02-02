Военно-Грузинская дорога открылась для большегрузов

2 фев. 12:10

Дорожные власти Грузии вновь открыли движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Военно-Грузинская дорога сегодня функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всем участникам движения рекомендовано планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки.

Ранее движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было запрещено с 05:00 мск 1 февраля из-за непогоды на территории Грузии, - напомнили в ведомстве.