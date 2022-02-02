В Ингушетии задержали подозреваемых в незаконной переделке и сбыте оружия

2 фев. 12:08

Правоохранители в Ингушетии задержали четверых мужчин по подозрению в незаконном сбыте и переделке оружия, информирует пресс-служба МВД по республике.

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело.

"Было задокументировано пять фактов сбыта оружия - шести пистолетов и одного автомата, переделанных кустарным способом под стрельбу боевыми патронами", - сообщает пресс-служба.

Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.