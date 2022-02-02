Коронавирус в России преодолел отметку в 12 млн

2 фев. 12:02

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили еще 141 883 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии, всего в стране зафиксировано более 12 млн случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 23 784, в Санкт-Петербурге - 19 234, в Московской области - 10 188. В Ставропольском крае новых случаев 1 252, в Краснодарском крае - 2 801, в Дагестане - 580, в Крыму - 513, в Чечне - 427, в Кабардино-Балкарии - 276, в Адыгее - 261, в Северной Осетии - 201, в Карачаево-Черкесии - 269, в Ингушетии - 263.

Общее число инфицированных в России достигло 12 128 796 человек.

Госпитализировано за сутки 17 201 человек - на 1,6% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 48 426 пациентов, с начала пандемии - 10 337 008.

За сутки в России умерли 678 пациентов с коронавирусом, за все время - 332 690 человек.