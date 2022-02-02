Севан продолжает истощаться

2 фев. 11:56

Уровень озера Севан понизился на 13 см по сравнению с показателем прошлого года, это один из самых низких показателей за последние годы. Об этом сообщает ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга", уточняя, что наиболее высокий уровень у озера был в 2020 году.

В конце января прошлого года уровень Севана находился на отметке 1900,52 м, а уже в конце января 2022 года на отметке 1900,39 м.

"Причем это один из самых низких показателей за последние пять лет. Самый высокий был зафиксирован в 2020 году – 1900,53 м", - приводит сообщение Sputnik Армения.