Курортный Кисловодск очистят от незаконных построек

2 фев. 11:55

Власти ставропольского Кисловодска намерены снести в текущем 2022 году свыше 100 незаконных павильонов, гаражей и других строений, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске выявляются незаконные объекты некапитального строительства для их последующего демонтажа. В январе 2022 года комиссия рассмотрела 16 объектов, снос которых будет осуществляться с февраля 2022 года. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии находится 100 объектов: павильоны, гаражи и другие строения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Уже формируется пакет документов для рассмотрения их на комиссии и последующего сноса незаконных конструкций, а сотрудники администрации готовят претензии и исковые заявления в суд для взыскания средств, потраченных муниципалитетом при реализации сносов незаконных объектов, - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.