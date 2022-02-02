В Казахстане задерживаются поезда

2 фев. 11:47

Сход грузовых вагонов в Карагандинской области накануне привел к задержке пассажирских поездов на данном направлении.

Задерживаются поезда: №45/46 сообщением "Павлодар-Шымкент"; №51/52 сообщением "Уральск-Алматы-2"; №105/106 сообщением "Алматы-2-Петропавловск"; №712/711 сообщением "Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол"; №3/4 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол"; №9/10 сообщением "Алматы-1-Нур-Султан Нурлы жол".

Накануне 12 вагонов, груженых пшеницей, сошли с рельс, причиной схода может быть излом боковой рамы вагона.