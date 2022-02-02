Стало известно, как долго продержится аномальное тепло на Кубани

2 фев. 11:23

По прогнозам синоптиков, аномальное теплая для февраля погода пришла в Краснодарский край только на пару дней.

"Теплый атмосферный фронт от этого циклона в среду будет пересекать регион. Существенное потепление, местами с ливнями, активизирует таяние снега и подтопления. Потепление продлится 2 и 3 февраля, а 4 февраля в тылу уходящего циклона вновь начнется понижение температуры, и осадки будут переходить местами в мокрый снег", - объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет ТАСС.

В ближайшие дни в регионе будет на 2-4 градуса теплее, чем предполагается многолетней климатической нормой.

В Краснодаре воздух прогреется до плюс 12, на побережье Черного моря - до плюс 13, а в восточной половине Кубани днем ожидается до 15 градусов тепла.