Общественные организации России выступили против героизации Гарегина Нжде

Показ пропагандистского фильма "Гарегин Нжде" (2013), представляющего в героическом ключе биографию основателя современного армянского ультранационализма и тюркофобии, пособника нацистов Гарегина Тер-Арутюняна, прошедший в Молодежном центре Союза армян России (САР) в Москве, вызвал широкий резонанс.

Так, онлайн-кинотеатр IVI удалил со своей платформы фильм о коллаборационисте, а общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить Союз армян на предмет деятельности по реабилитации нацизма, напомнив, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе".

Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России возмутилась комментариями главы Союза армян России Ара Абрамяна (см. "ВК" "Нельзя допустить героизации пособников фашизма на территории России"), выразив мнение, что демонстрация фильма о нацистском пособнике Нжде должна стать предметом самой тщательной проверки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, так как в действиях САР налицо попытка реабилитации нацизма и его приспешников и осквернение памяти миллионов погибших и воевавших в Великой Отечественной войне. В "АзерРос" исходят из того, что "мы живем в многонациональной стране, где вопросы гармонизации межнациональных отношений являются основными в национальной политике государства".

Очевидно что председатель САР должен избегать недоброжелательных высказываний в отношении представителей других национальностей, а работа национальных объединений в РФ должна быть направлена на укрепление межэтнических отношений. У нас всех одна общая Родина – Россия, и добросовестные граждане должны исходить исключительно из ее интересов.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "обеление, а тем более прославление таких фигур как Нжде ведет к возрождению национализма в его худших формах. "Можно, конечно, сказать, что это внутреннее дело армян выбирать себе героев. Но тогда возникает вопрос: если вы такие суверенные, гордые и могучие - чего вы от России-то хотите?", - заметил Калашников.

Справедливости ради стоит сказать, что и в Армении не все считают Нжде героем. Так, год назад заместитель министра культуры Армении Жанна Андреасян, выступая на армянском телевидении, заявила: "Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа…" (Подробнее см. "ВК" "Замминистра культуры Армении: фашистская идеология Нжде опасна для армянского народа".

Отрадно, что тогда же российская поисково-информационная картографическая служба Яндекс.Карты вернула всем улицам освобожденного города Шуша азербайджанские наименования, и улица, названная именем Гарегина Нжде, наконец, обрела свое историческое название - в честь Панахали хана, основателя города и Хана Карабаха.

Но, к сожалению, Нжде – не единственный, кого националисты пытаются ввести в ранг героев, используя для этого московское площадки. Вспомним, как 12 июня прошлого года, в День России армянские националисты проводили вечер памяти известного своей дерзостью и безжалостностью международного террориста Монте Мелконяна, которого в Армении также считают национальным героем. Мелконян руководил одной из самых жестоких подпольных организаций 1980-х – основанной в Бейруте Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА), слыл знатоком подрывного дела, участвовал в войнах на Ближнем Востоке, сидел во французской тюрьме, был организатором террористических актов в разных странах мира.

Хочется верить, что вмешательство общественных организаций поможет положить конец такого рода провокационным акциям.