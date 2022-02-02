В Крыму снова "минируют" мэрии городов

2 фев. 11:20

В Крыму снова "минируют" административные здания в городах региона, - сообщили в Мининформе республики.

"В Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сообщения о минировании очень похожи на фейковые - электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере $13 тыс, письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений, проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего, - отметил советник главы Крыма Олег Крючков.