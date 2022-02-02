Паводки подтопили 15 домов и приусадебных участков в Адыгее

2 фев. 11:11

Река Марта, вышедшая из берегов из-за обильного таяния снега, подтопила 15 частных домов и 15 приусадебных участков в ауле Ассоколай Теучежского района Адыгеи, проинформировал замруководителя регионального комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рашид Манапов.

"По состоянию на 08:00 мск подтоплено 15 домовладений по правому берегу реки Марты по улицам Колхозной и Мира и 15 приусадебных участков по улице Гагарина в ауле Ассоколай. В зоне подтопления объектов социальной инфраструктуры нет", - сказал он.

Далее Манапов отметил, что на двух автомобильных мостах на реке продолжается круглосуточное дежурство, работает оперативный штаб.