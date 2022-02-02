В Грузии коронавирус снова установил рекорд

2 фев. 10:56

За минувшие сутки в Грузии выявили 26 320 случаев коронавируса – это максимум с начала пандемии.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 226 444 человек.

За сутки вылечились 9 555 человек, с начала пандемии – 1 030 065. Умерли за сутки 44 пациента, за все время – 15 060 человек.

В Грузии за сутки провели 84 658 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных составила 31,09%.

В карантине находятся 34 человека, в стационарах наблюдаются 5 522, в ковид-гостиницах остаются 2 041.