В Северной Осетии развернут дополнительные койки в ковид-стационарах

2 фев. 10:51

Дополнительные 100 коек развернут в Северной Осетии из-за увеличения случаев ковида, решение об этом было принято на заседании оперштаба республики.

"По информации руководителя территориального органа Росздравнадзора по РСО - Алания Ольги Давыдовой, на сегодняшний день в ковид-стационарах республики развернуто 750 коек, проходит лечение 646 пациентов", - говорится в сообщении

"Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Ибрагим Гобеев поручил министерству здравоохранения до конца недели увеличить количество мест в стационарах на 100 единиц", - добавила она.

Сейчас в республике эпидпорог превышен на 154% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.