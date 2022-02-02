Ростовская торговая компания взяла на себя три маршрута общественного транспорта

2 фев. 10:31

В Ростове-на-Дону подвели итоги конкурса на обслуживание трех маршрутов общественного транспорта, которые соединяют Центральный рынок и ЖК "Акварель", улицу Мечникова и Новое поселение, - сообщает портал "Ростовский Городской Транспорт".

Единственным участником торгов стало ООО "Вертикаль", занимающееся "оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", также имеющая разрешение на регулярные перевозки пассажиров, - передает "АиФ-Ростов".

Сейчас эти маршруты по временному договору обслуживает ООО "ТК Авто-Лайн", после того как департамент транспорта в одностороннем порядке расторг контракт с ООО "Авто-Сити". Оба перевозчика находятся в реестре недобросовестных поставщиков и принять участие в конкурсе не могут.

Предполагается, что на маршрутах будут работать автобусы малого класса, - гворится в сообщении.