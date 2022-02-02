Борьба с "омикроном" в России идет "очень неплохо"

2 фев. 10:24

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила борьбу с коронавирусом в текущую волну.

"Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", - рассказала она в интервью РИА Новости.

"Санитарный щит" помог России выиграть несколько месяцев, в которые удалось подготовить систему здравоохранения к всплеску заболеваемости, отметила Попова.