В Кахети справились с лесным пожаром

2 фев. 10:21

В Кахети потушили лесной пожар, вспыхнувший 1 февраля в селе Ахалсопели Кварельского района. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии в социальной сети Facebook.

В ведомстве отметили, что горел нижний покров лиственного леса

"Всю ночь в лесу близ села Ахалсопели активно работали сотрудники пожарно-спасательного департамента. В настоящий момент на месте пожар потушен, ведется обработка отдельных очагов задымления", - сказано в заявлении.

В Службе по управлению ЧС сообщили, что огню не позволили приблизиться к населенному пункту. В тушении принимали участие около 30 пожарных, также на месте работала специальная техника.

В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.