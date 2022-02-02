Стал известен секретный ответ США и НАТО на предложения России

2 фев. 10:15

Испанская газета El País сегодня опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности.

Речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В текстах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были озвучены западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

В частности, в документе говорится: "США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в альянс.

США и НАТО предлагают Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как, ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия), успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы на Украине", - пишет издание.

Также США готовы начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности и обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, - говорится в документе.

"США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе, а также обсудить с Россией механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томагавк" в Румынии и Польше", - пишет испанская газета.